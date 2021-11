Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... Le Qatar fait une annonce fracassante !

Publié le 25 novembre 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino s'inscrit en pointillés au PSG, en interne, le Qatar songe vraiment à changer d'entraîneur notamment pour nommer Zinedine Zidane.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Mauricio Pochettino semble s'inscrire en pointillés au PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le sujet n'est plus tabou en interne et le départ du technicien argentin est clairement envisagé, notamment à cause du fond de jeu proposé par le club parisien. La priorité du Qatar est bien Zinedine Zidane qui ne fermerait plus la porte à une arrivée au PSG.

«Avec un coach qui a l’habitude de gérer les stars, ça ne se passerait pas comme ça…»