Mercato - PSG : Pochettino vide son sac sur l’adaptation ratée de Messi

En marge du mercato estival de 2021, Lionel Messi a déposé ses valises au PSG en tant qu’agent libre et surtout après 21 longues années passées au FC Barcelone. Un changement drastique pour le septuple Ballon d’or qui a entaché ses performances lors de sa première saison.

Mauricio Pochettino n’a pas honoré son contrat jusqu’à son terme au PSG. Alors qu’une année supplémentaire avait été activée au printemps 2021, le liant ainsi au club jusqu’en juin 2023, le technicien argentin n’a pas survécu à la refonte de la direction effectuée en fin de saison passée. Résultat, en parallèle du départ de l’ex-directeur sportif Leonardo, Pochettino a lui aussi pris la porte, respectivement remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier.

Mercato : Ancelotti, Blanc, Galtier... Pochettino livre un terrible constat sur le PSG https://t.co/3Yke9JMRHJ pic.twitter.com/3pB2AjzRum — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Messi a peiné à s’affirmer au PSG, une situation normale pour Pochettino

Cependant, l’espace d’une saison pleine, Mauricio Pochettino a pu avoir sous ses ordres Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Dernier arrivé au PSG en août 2021, Messi a peiné à s’adapter à son nouvel environnement et son nouveau club après 21 ans passés à Barcelone. Pour Pochettino, ce temps d’adaptation de Lionel Messi est tout à fait normal compte tenu des circonstances en plus du Covid-19.

«Un choc énorme de passer de Barcelone à Paris»