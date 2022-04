Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino va recevoir un gros message pour son avenir !

Publié le 12 avril 2022 à 0h45 par Th.B.

Bien que son profil ait été pris en considération par Manchester United, Mauricio Pochettino devrait être recalé par les Red Devils. Explications.

Et si cet été sonnait le glas de l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG ? Arrivé à l’hiver 2021 pour remplacer Thomas Tuchel au pied levé et malgré un beau parcours en Ligue des champions la saison dernière, l’entraîneur argentin devrait être remercié par les dirigeants du PSG qui aimeraient nommer Zinedine Zidane à sa place comme le10sport.com vous le révélait dès le mois de novembre. Pour ce qui est de la suite de la carrière de Pochettino, son rêve de devenir l’entraîneur de Manchester United pourrait voler en éclat en raison de la préférence des Red Devils qui se porterait sur Erik Ten Hag comme The Athletic l’a confirmé ce lundi.

United prévoirait de recaler Pochettino !