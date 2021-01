Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Tuchel… Pierre Ménès pousse un coup de gueule !

Publié le 29 janvier 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel n’a pas remporté son premier match avec Chelsea, Pierre Ménès ne comprend pas du tout les premières critiques à l’encontre du technicien allemand et fait le parallèle avec Mauricio Pochettino au PSG.

« Du point de vue professionnel, j'ai passé un Noël de merde, et tout à coup, j'ai eu l'impression d'avoir le meilleur cadeau sous le sapin de Noël et il est là. C'est un rêve d'être ici, de rejoindre cette compétition avec les meilleures équipes et les meilleurs entraîneurs, c'est ce dont vous rêvez et quand cela devient une réalité, c'est un sentiment incroyable », a récemment lâché Thomas Tuchel sur son limogeage du PSG juste avant Noël, et sa nomination à Chelsea pour la suite. Et pour sa première sur le banc des Blues, il n’a pu faire mieux que 0-0 contre. Wolverhampton, ce qui a déjà entraîné quelques critiques…

« Un seul entraînement et déjà des conclusions ' »

Sur son compte Twitter , Pierre Ménès a réagi à certaines analyse faisant état de la première décevante de l’entraîneur allemand avec Chelsea et s’agace sur le sujet, en rappelant d’ailleurs que Mauricio Pochettino avait subi le même traitement pour sa première juste après son arrivée au PSG : « Sérieux un seul entraînement et déjà des conclusions ? Comme Pochettino après Saint-Etienne. Toujours la culture de l’instant », lâche Ménès.