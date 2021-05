Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino retenu par Mbappé et Neymar ? La réponse !

Publié le 27 mai 2021 à 15h45 par A.D.

Arrivé il y a seulement quelques mois, Mauricio Pochettino pourrait quitter le PSG avant la reprise et faire son retour à Tottenham. Alors qu'il serait déjà en discussion avec les Spurs, le technicien argentin pourrait fuir Paris pour retrouver sa famille à Londres.

Pour remplacer Thomas Tuchel, évincé pendant les fêtes de fin d'année, le PSG a décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino, un ancien de la maison. Alors que ses premiers mois au PSG sont mitigés, le technicien argentin pourrait déjà faire ses valises cet été. En effet, la direction de Tottenham voudrait rapatrier Mauricio Pochettino et aurait déjà lancé les contacts avec lui pour obtenir gain de cause selon la presse anglaise (The Sun, Sky Sports et The Athletic). De son côté, le coach argentin pourrait accepter de quitter le PSG et de faire son retour chez les Spurs pour retrouver ses proches à Londres.

Pochettino de retour à Londres pour retrouver sa famille ?