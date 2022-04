Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Al-Khelaïfi… Domenech donne la solution au Qatar !

Publié le 12 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Mauricio Pochettino étant plus que jamais remis en question au PSG, Raymond Domenech a donné son point de vue tranché sur la gestion des entraîneurs depuis le début de l’ère QSI.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, les entraîneurs se sont succédés sur le banc du club de la capitale avec Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et désormais Mauricio Pochettino, qui se retrouve lui aussi sur la sellette. Le PSG peine donc toujours autant à trouver de la stabilité dans son projet, et au micro de L’Equipe du Soir , Raymond Domenech a justement pointé du doigt les méthodes du Qatar avec ses entraîneurs.

Domenech allume le PSG