Mercato - PSG : Pochettino lâche une réponse claire sur son avenir !

Publié le 12 février 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur une éventuelle arrivée au Real Madrid dans le futur, Mauricio Pochettino assure qu'il reste concentré sur son travail au PSG.

Un peu plus d'un an après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino semble déjà sur le départ. Son avenir paraît effectivement scellé puisque l'Argentin est la priorité de Manchester United en vue de la saison prochaine. Malgré tout, pour le moment, il reste focalisé sur la fin de la saison avec le PSG et notamment la future échéance contre le Real Madrid.

Pochettino refuse de se projeter