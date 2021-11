Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est prêt à débarquer à Manchester United !

Publié le 23 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance à Manchester United, Gary Neville estime que l’Argentin ne dira pas non aux Red Devils.

L’humiliation contre Watford aura donc été fatale à Ole Gunnar Solskjaer. En grand danger depuis plusieurs semaines déjà, le Norvégien a fini par être remercié par Manchester United. Désormais, les rumeurs vont bon train concernant l’identité de son successeur et de l’autre côté de la Manche, un nom revient souvent : Mauricio Pochettino. Actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’Argentin serait le favori pour reprendre les commandes à Manchester United. Une arrivée qui ne fait aucun doute pour Gary Neville, ancien Mancunien.

« Il pourrait quitter Paris demain pour signer un contrat de cinq ans »