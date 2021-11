Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est lucide sur son avenir…

Publié le 20 novembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Parfaitement conscient des attentes colossales qui sont placées en lui en tant qu’entraîneur du PSG, Lionel Messi s’est confié sans détour à ce sujet.

Nommé en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel qui avait fini par perdre la confiance de ses dirigeants, Mauricio Pochettino a donc parfaitement conscience de la fragilité de son poste sur le banc du PSG. Le technicien argentin, qui dispose d’un effectif XXL, se doit de répondre à de grosses exigences imposées par sa direction, et il s’est livré sur son avenir au PSG vendredi dans les colonnes de L’Equipe.

« Si on échoue, vous connaissez la suite… »