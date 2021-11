Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’enflamme pour un gros coup du mercato !

Publié le 20 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a réalisé un coup de maitre en recrutant Gianluigi Donnarumma libre cet été, Mauricio Pochettino tient à souligner l’audace de ses dirigeants avec ce choix très fort.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma a surpris son monde en optant pour une arrivée libre au PSG alors que Keylor Navas était confortablement en place depuis deux ans au poste de titulaire indiscutable. Interrogé vendredi dans les colonnes de L’Equipe sur la complexité de la gestion entre Navas et Donnarumma, Mauricio Pochettino a préféré mettre l’accent sur les grandes ambitions du PSG dans sa décision de faire venir le gardien italien.

« Le courage du PSG d’avoir pris Donnarumma »