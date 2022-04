Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a vendu la mèche pour son avenir ?

Publié le 3 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ au PSG, Mauricio Pochettino laisse pourtant clairement entendre dans son discours qu’il se voit rester dans la capitale la saison prochaine afin de prouver sa valeur.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’entraîneur argentin semble plus que jamais sur la sellette au Parc des Princes, surtout après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Les noms de Zinedine Zidane et d’Antonio Conte sont d’ailleurs évoqués avec insistance au PSG pour venir assurer la succession de Pochettino l’été prochain, et pourtant…

Pochettino réclame du temps au PSG