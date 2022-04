Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un étonnant indice sur son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 14h30 par Arthur Montagne mis à jour le 2 avril 2022 à 14h32

Interrogé sur la différence entre son projet à Tottenham et celui au PSG, Mauricio Pochettino explique qu'il faut du temps pour qu'un processus fonctionne et il rappelle d'ailleurs qu'avec les Spurs, tout n'a pas immédiatement marché.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino a notamment été recruté pour le projet qu'il avait réussi à mettre en place à Tottenham où il est plus de cinq ans. Après un projet de jeu passé sur un pressing intense, le technicien argentin a réussi à faire du club londonien l'un des plus influents en Premier League en le remettant sur le devant de la scène avec à la clé une finale de la Ligue des champions perdue contre Liverpool. Son arrivée au PSG a donc suscité de grands espoirs puisque le club de la capitale court toujours après son premier sacre européen depuis l'arrivée de QSI. Mais force est de constater que c'est pour l'instant un échec. Et pour cause, après un an et demi sur le banc parisien, Mauricio Pochettino a déçu, ne réussissant jamais à apposer sa patte sur son équipe, éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid cette saison. Par conséquent, son avenir semble plus que jamais incertain bien que son contrat s'achève en juin 2023. Manchester United fait partie de ses prétendants tandis que le PSG semble avoir l'intention de partir sur un nouveau projet. Les noms de Zinedine Zidane et Antonio Conte circulent d'ailleurs du côté de la capitale ces derniers jours.

Pochettino réclame du temps !