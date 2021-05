Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a réglé un dossier épineux du mercato !

Publié le 21 mai 2021 à 3h00 par La rédaction

Malgré les nombreuses interrogations ces derniers mois concernant l’avenir d’Idrissa Gueye, Mauricio Pochettino aurait décidé de conserver le milieu de terrain sénégalais.

Alors qu’il alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée au PSG à l’été 2019 en provenance d’Everton, Idrissa Gueye suscite certaines interrogations quant à son avenir dans la capitale. En effet, même s’il semble avoir clairement retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Gueye a régulièrement été annoncé sur le départ ces derniers mois. Mais l’entraîneur argentin a tranché…

Gueye va rester au PSG

En effet, comme l’a révélé L’Equipe jeudi, Pochettino aurait d’ores et déjà décidé de conserver Idrissa Gueye au PSG cet été. Convaincu par le milieu de terrain sénégalais et bien conscient qu’il aura de toute façon du mal à recruter un profil plus prestigieux à ce poste, l’entraîneur parisien devrait donc continuer d’accorder sa confiance à Gueye la saison prochaine.