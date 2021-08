Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà une grosse galère à gérer…

Publié le 6 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a réussi un énorme coup cet été en bouclant le recrutement de Gianluigi Donnarumma, il faudra tenter de gérer au mieux la situation avec Keylor Navas. Un dossier épineux pour Mauricio Pochettino…

Récemment interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino faisait le point sur la concurrence à venir au PSG entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, fraichement recruté : « L'important c'est d'avoir des relations saines, tout le club aime avoir pas seulement 11 joueurs mais plus. Cela permettra d'élever le niveau », a indiqué l’entraîneur du PSG. Et malgré ce discours de façade, Pochettino aura fort à faire avec Navas et Donnarumma.

Une concurrence qui s’annonce tendue chez les gardiens

Alors que Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur joueur de l’Euro grâce à son remarquable parcours avec l’Italie, il paraît difficile de l’imaginer se contenter d’un simple rôle de doublure au PSG. Toutefois, Keylor Navas a été irréprochable depuis son arrivée il y a deux ans, et un statut brutal de remplaçant de luxe devrait avoir des répercussions sur le vestiaire. Mauricio Pochettino devra gérer au mieux la situation…