Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur l’arrivée de Paul Pogba !

Publié le 5 août 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que Paul Pogba est annoncé du côté du PSG à l’occasion de ce mercato estival, le joueur de Manchester United pourrait finalement ne pas être si chaud que cela à l’idée de rejoindre le Parc des Princes.

Cet été encore, le marché des transferts est animé par le feuilleton Paul Pogba. Aujourd’hui à Manchester United, où il n’a plus qu’un an de contrat, l’international français est annoncé sur le départ. Et c’est du côté du PSG que le joueur d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait rebondir. Alors que les discussions auraient déjà débuté entre Mino Raiola, agent de Pogba, et la direction parisienne, le champion du monde, natif de la région parisienne, pourrait ainsi rejoindre l’armada de Mauricio Pochettino. Toutefois, les derniers échos en provenance d’Angleterre sont venus refroidir cela.

Pogba pas chaud pour le PSG ?