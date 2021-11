Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute sur les intentions de Kylian Mbappé !

Publié le 13 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui au PSG, cela est de plus en plus clair désormais : il veut rejoindre le Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé est encore au coeur de toutes les discussions. En effet, si le Français est resté au PSG cet été, son départ pourrait intervenir d’ici peu étant donné qu’il est dans sa dernière année de contrat. Une catastrophe que le club de la capitale va tenter d’éviter en faisant tout pour prolonger Mbappé. Mais va-t-il accepter ? Leonardo l’a annoncé, le Parisien voulait s’en aller cet été et pas sûr que cela change étant donné ses envies pour la suite de sa carrière.

« Il m'a dit qu'il allait jouer pour le Real Madrid un jour »