Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 12 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Au coeur d'un feuilleton concernant son avenir dans la dernière semaine du mercato, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid cet été, club avec lequel il avait un accord.

Dans la dernière semaine du mercato, le Real Madrid a fait le forcing pour recruter Kylian Mbappé en transmettant différentes offres allant de 160 à 200M€. Mais le PSG a refusé de vendre son attaquant malgré l'échéance de son contrat qui s'achève en juin prochain. Au micro de RMC , Kylian Mbappé confirmait son intention de partir : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. »

Mbappé avait un accord avec le Real Madrid