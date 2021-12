Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute sur le nom du successeur de Kylian Mbappé ?

Publié le 8 décembre 2021 à 2h45 par La rédaction

Le contrat de Kylian Mbappé arrivant à expiration en juin prochain, le PSG se penche plus que jamais sur sa succession, et le nom d’Erling Haaland revient avec insistance…

Alors que l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG semble toucher à sa fin, l’attaquant français arrivant en fin de contrat à l’issue de la saison, le Qatar va devoir assurer ses arrières et aller dénicher une nouvelle star offensive sur le marché des transferts pour assurer la suite de son projet. Comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois d’août dernier, Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) sont ciblés à cet effet par le PSG, et l’une de ces deux options semble se préciser…

Haaland toujours plus proche du PSG ?

En effet, ESPN a confirmé ces derniers jours que le PSG souhaitait effectivement frapper très fort avec Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé l’été prochain au Parc des Princes, et aurait la ferme intention de se positionner sur le buteur norvégien qui est en instance de départ au Borussia Dortmund. Affaire à suivre…