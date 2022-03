Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès relance totalement le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 1 mars 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir de Kylian Mbappé et son éventuel départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid libre l’été prochain, Pierre Ménès estime que l’attaquant français n’a pas encore fait son choix.

« J'arrive à égaler le record d’Ibrahimovic et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste celui d’Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer », indiquait Kylian Mbappé après la rencontre entre le PSG et l’ASSE samedi (3-1), continuant donc de se montrer très énigmatique quant à son avenir dans la capitale alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Et pour cause, selon Pierre Ménès, Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir au PSG contrairement à ce qui est annoncé dans la presse.

« Mbappé n’a pas encore décidé… »