Mercato - PSG : Pierre Ménès justifie le licenciement de Thomas Tuchel !

Publié le 10 janvier 2021 à 0h45 par La rédaction

Deux semaines après son licenciement, le départ de Thomas Tuchel du PSG fait encore parler. Pierre Ménès a tenté de justifier le choix de la direction parisienne.

Voilà maintenant deux semaines que Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG, et ce départ fait encore parler. Après la victoire du club parisien au Parc des Princes contre Strasbourg (4-0) le 23 décembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont décidé de se séparer du technicien allemand afin de nommer à sa place Mauricio Pochettino comme vous l'avait indiqué le10sport.com. Sur le plateau du CFC ce samedi, Pierre Ménès est revenu sur cette décision du PSG.

« Le conflit entre Leonardo et Tuchel était tellement énorme qu’il fallait que ça cesse. »