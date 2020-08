Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès fixe les deux priorités du recrutement de Leonardo !

Publié le 25 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Battu dimanche soir en finale de la Ligue des Champions, le PSG va désormais devoir se pencher sur la saison prochaine. Et Pierre Ménès a quelques idées pour le recrutement…

« Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs... si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts, qu’on ait une équipe plus large (…) Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Dans les prochains jours, on aura beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe », a confié Thomas Tuchel dimanche soir au micro de BT Sport après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0) sur le recrutement à venir cet été. L’entraîneur allemand réclame donc du renfort à Leonardo, et Pierre Ménès semble clairement partager cet avis, surtout à deux postes bien précis.

« Que le PSG active son mercato »