Mercato - PSG : Pierre Ménès dégage une tendance claire pour Neymar et Mbappé !

Publié le 5 mai 2020 à 23h15 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé au PSG, pour Pierre Ménès, il n’y aurait aucune crainte à avoir.

Les dossiers Neymar et Kylian Mbappé animent actuellement l’actualité du PSG. En effet, l’avenir du Brésilien et du Français apparait très incertain alors que le FC Barcelone et le Real Madrid feraient les yeux doux aux deux stars parisiennes. Leonardo pourrait donc avoir quelques maux de tête au moment de gérer les dossiers Neymar et Mbappé. Mais le coronavirus est passé par là, vidant les caisses de tous les clubs européens. Face à cette situation, Pierre Ménès en est certain : il ne faut pas s’attendre à un départs des deux protégés de Thomas Tuchel.

« Les clubs ont perdu beaucoup d’argent »