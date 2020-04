Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pas de faux-plan au programme pour Cavani ?

Publié le 9 avril 2020 à 14h45 par La rédaction

Malgré les rumeurs d’un désintérêt de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani serait toujours dans les petits papiers de Simeone. Son futur club se dessine…

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani devrait rapidement trouver un nouveau club. Très performant, le serial buteur uruguayen ne devrait avoir aucun mal à trouver une place chez un cador européen. Si un retour au Napoli était récemment évoqué, ou encore un départ en Argentine du côté de Boca Juniors, ces deux pistes ont été réfutées. Mais celle de l’Atlético de Madrid ne semble pas terminée…

Diego Simeone le veut toujours