Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris va pouvoir souffler pour Mbappé !

Publié le 17 juillet 2020 à 23h15 par Th.B.

Interrogé sur la possibilité de recruter Kylian Mbappé cet été, Florentino Pérez a assuré qu’il n'y aurait aucun gros transfert lors du mercato. Mais même si le Real Madrid avait eu les moyens de s’attacher les services du Français à l’intersaison, le PSG ne se serait pas montré coopératif.

Avant qu’il ne quitte l’AS Monaco pour le PSG, Kylian Mbappé avait déjà été approché par le Real Madrid pour un transfert. Sur le plateau du Transfer Window Podcast , Duncan Castles a assuré que la volonté merengue était en 2017 de préparer la succession de Cristiano Ronaldo avec Mbappé, qui au final, a quitté la Casa Blanca un an plus tard. Depuis, le nom de l’attaquant du PSG est constamment lié au Real Madrid. Certains médias, à l’instar de Soccer Link , ont assuré que le transfert de Kylian Mbappé était déjà programmé pour cet été avant que le Covid-19 engendre une crise financière chez les clubs de football. Après le sacre du Real Madrid en Liga jeudi soir, Florentino Pérez a coupé court à une arrivée de Kylian Mbappé cet été. « Il n’y aura pas de grands transferts cet été. Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose » . Voici le message que le président du Real Madrid a fait passer à la radio espagnole. Quand bien même le Real aurait pu s’offrir Mbappé cet été, c’était peine perdue.

Le PSG avait déjà pris sa décision pour Mbappé