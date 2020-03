Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris réunit les pièces du puzzle pour Mbappe…

Publié le 25 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Le PSG aurait lancé une première étape dans le cadre du projet de prolongation de Kylian Mbappe. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com tente de décrypter la stratégie de Leonardo au sujet de l’épineux dossier Mbappe, stratégie visant à convaincre le joueur de prolonger son contrat avec Paris alors que lui n’en a pas l’intention afin de pouvoir rejoindre le Real Madrid en juin 2021, à un an de la fin de son bail avec Paris.

Stratégie en deux axes

A l’analyse, la stratégie de Leonardo s’appuie sur deux piliers. Le premier est sportif, visant à prolonger au préalable Neymar, pour inciter Mbappe à rester lui aussi. Le second pilier est financier. Il passe par la mise sur pied d’une offre financière de très gros calibre. Selon France Football, Paris est justement en train de s’y atteler, le club préparant une proposition à plus de 30 millions bruts par an. Si le club est encore probablement loin du compte, sachant qu’il faudra sans doute ce montant en net, les démarches du club démontrent qu’il tente petit à petit de réunir les pièces du puzzle pour convaincre Mbappe de prolonger…