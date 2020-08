Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris peut reprendre la main pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 11 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Désireux d’injecter du sang neuf au sein du milieu de terrain de Thomas Tuchel, le PSG songerait à Tanguy Ndombele. Et alors que l’Inter semblait jusqu’ici mener la danse pour le joueur de Tottenham, la question financière chamboulerait ses plans.

Ayant explosé à l’OL, Tanguy Ndombele a été transféré pour plus de 60M€ à Tottenham l’été dernier, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire des Spurs . Néanmoins, et surtout depuis la nomination de José Mourinho en novembre dernier, le milieu de terrain ne parvient pas à pleinement exprimer son potentiel et The Special One n’a pas manqué de le recadrer en public en février et mars dernier, au point que le principal intéressé aurait assuré au technicien portugais qu’il ne comptait plus évoluer sous ses ordres. Une situation qui pourrait faire les affaires du PSG, à la recherche de renforts au milieu. Et le club de la capitale serait susceptible de disposer d’un atout de taille.

L’Inter pas apte à accueillir Tanguy Ndombele et ses 10M€ annuels