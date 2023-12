Mercato - PSG : Paris interpelle le «Michael Jordan» du foot !

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait donc quitter le PSG un an après les départs successifs de Lionel Messi et de Neymar. Mais à Paris, on ne tremble pas à l’idée de perdre son « Michael Jordan » comme confié par Marc Armstrong.

Kylian Mbappé est plus qu’une figure forte du PSG, il est son unique figure de proue tant sur le terrain qu’en dehors depuis les départs coup sur coup de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti à la dernière intersaison. Le meilleur buteur du PSG est cependant en fin de contrat et sera agent libre en fin de saison si la situation reste inchangée.

Le Paris Saint-Germain n’a pas peur du feuilleton Mbappé

Le PSG pourrait donc perdre une source abondante de buts et de revenus marketing en cas de départ de Kylian Mbappé en fin de saison. le10sport.com vous a dévoilé le 2 octobre dernier que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne prendrait pas de décision de suite pour avenir. Le PSG a donc de quoi trembler… ou pas !

«Le club est plus grand que n'importe quel joueur»