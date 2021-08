Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia n’a plus qu’une seule solution pour son avenir !

Publié le 26 août 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 août 2021 à 12h31

Alors qu’il est annoncé sur le départ depuis maintenant plusieurs semaines, Pablo Sarabia n’aurait plus qu’une seule piste pour quitter le PSG.

Si toute l’attention est actuellement focalisée sur le dossier Kylian Mbappé et son éventuel départ au Real Madrid, le Paris Saint-Germain doit également gérer en parallèle d’autres dossiers chauds. Parmi ceux-ci figure le fait de dégraisser l’effectif entrainé par Mauricio Pochettino. Pour l’heure, seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen au cours de cette fenêtre estivale des transferts puisque aucun autre joueur ne souhaite partir ou n’a d’offre concrète. Ce deuxième point est typiquement la situation à laquelle semble faire face Pablo Sarabia depuis le début de l’été, lui qui a pourtant été l’auteur d’un bel Euro avec l’Espagne.

Pour Pablo Sarabia, il n’y a plus que la Real Sociedad