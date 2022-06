Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ousmane Dembélé ouvre la porte à un départ du Barça

Publié le 25 juin 2022 à 19h10 par Jules Kutos-Bertin

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé devrait prochainement se pencher sur son futur la semaine prochaine. L’international français aurait des doutes sur un avenir au Barça, une bonne nouvelle pour le PSG. Cependant, c’est Chelsea qui mènerait la danse.

A l’image de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé avait l’opportunité de s’engager où il le souhaitait depuis le 1er janvier. Sauf que le premier des deux a prolongé son contrat. Pour le moment, Dembélé n’a pas encore fait son choix et il sera libre la semaine prochaine puisque son bail avec le FC Barcelone aura expiré. Si une prolongation est étudiée, Ousmane Dembélé intéresse également le PSG. Même si le dossier s’était refroidi au moment de l’arrivée de Luis Campos, rien ne serait terminé.

Dembélé empieza a ver crudo su futuro en el Barcelona y comenzará la próxima semana a valorar sus ofertas. Chelsea, el mejor colocado. — luis rojo (@Luis_F_Rojo) June 25, 2022

Ousmane Dembélé doute de son avenir au Barça