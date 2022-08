Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Les dés sont jetés pour le transfert de Depay

A la recherche d’un nouvel attaquant, le PSG a tenté sa chance sur plusieurs dossiers, dont Memphis Depay. Deux clubs turcs ont également manifesté leur intérêt pour l’international néerlandais. Malgré tout, la Juventus aurait toujours un temps d’avance et se rapprocherait de sa signature s’il trouve un accord avec le FC Barcelone pour résilier son contrat.

Christophe Galtier a été clair à ce sujet, il attend toujours un attaquant. Même si le PSG a prolongé le contrat de Kylian Mbappé et fait signer Hugo Ekitiké, le technicien français souhaite étoffer son effectif au maximum. Aucun nom n’a encore fuité, mais Luis Campos serait déjà en discussions avec l’entourage d’un attaquant.

En revanche, le PSG a déjà essayé d’attirer plusieurs joueurs. Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Memphis Depay. Comme l’a expliqué 90min , le club de la capitale a tenté une approche pour l’attaquant du FC Barcelone. Mais le PSG n’est pas seul…

Memphis Depay will not join any Turkish club and there are no talks with Tottenham, as things stand. Talks are ongoing with Juventus on a two year deal, if he will find an agreement with Barcelona to terminate the contract. 🔵🔴 #FCB Negotiations will continue also today.