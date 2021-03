Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idole à Marseille, il s’enflamme pour l’arrivée de Pochettino à Paris !

Publié le 9 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Toujours très apprécié à l'OM, Marcelo Bielsa ne tarit pas d'éloges pour Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG.

Le PSG a attendu la fin de la première partie de saison pour se séparer de Thomas Tuchel, rapidement remplacé par Mauricio Pochettino. Libre de tout contrat depuis son licenciement de Tottenham en octobre 2019, le technicien argentin retrouve donc un club au sein duquel il avait évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2003. Une choix largement validé par Marcelo Bielsa, passé sur le banc de l'OM lors de la saison 2014/2015; qui ne tarit pas d'éloges pour son compatriote.

Bielsa valide Pochettino