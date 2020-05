Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Al-Khelaïfi et Eyraud ont le même problème !

Publié le 3 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Isaac Lihadji étant bien parti pour quitter gratuitement l’OM l’été prochain avant même la signature de son premier contrat professionnel, Jacques-Henri Eyraud se heurte à un problème rencontré par le PSG depuis plusieurs années.

Kingsley Coman, Mike Maignan, Dan-Axel Zagadou, Moussa Dembélé, Jonathan Ikoné, Fodé Ballo-Touré… Voici autant de talents formés au PSG et qui ont été contraints de s’exiler du Parc des Princes après leur formation puisque leurs perspectives d’évolution en équipe première étaient plus que limitées. Un mal récurrent pour le président Nasser Al-Khelaïfi qui peine à garder ses jeunes talents au PSG, et pour des raisons différentes, l’OM va vivre une situation similaire cette saison.

Lihadji va lui aussi s’exiler

En effet, la jeune pépite marseillaise Issac Lihadji, sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, aurait déjà acté son départ libre en fin de saison. Le milieu offensif n’est jamais parvenu à trouver un accord avec sa direction pour la signature de son premier bail professionnel, et comme cela s’est passé trop souvent au PSG sous l’ère QSI, l’OM va donc voir filer l’un de ses minots qui ira proposer ses services dans d’autres écuries. Reste à savoir si ce cas restera isolé au sein du club phocéen…