Mercato - PSG : Objectif 2027 pour un pilier du projet QSI

Publié le 6 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Marquinhos (28 ans) se trouve à un moment clé de sa carrière. Entrant dans les 18 derniers mois de son contrat au PSG, le capitaine du club de la capitale pourrait décider d’aller voir ailleurs. Cependant, la priorité du Brésilien serait de poursuivre à Paris où il pourrait prolonger son bail et même y finir sa carrière.

Il est sans contestation possible l’un des piliers du projet QSI entamé à l’été 2011. Dernière recrue du premier passage de Leonardo à la direction sportive du PSG en juillet 2013, Marquinhos va souffler sa 10ème bougie d’anniversaire en tant que joueur du PSG en juillet prochain. Le capitaine du Paris Saint-Germain est sous contrat jusqu’en juin 2024. Le10sport.com vous a révélé le 25 octobre dernier que les dirigeants du PSG avaient pour objectif de blinder Marquinhos.

Une prolongation jusqu’en juin 2027 pour Marquinhos

Les discussions ont déjà démarré en coulisse pour Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Marquinhos selon les informations exclusives du 10sport.com alors que ces piliers du PSG ne souhaitent pas aller voir ailleurs. Le plan est de prolonger le contrat de Marquinhos pour plusieurs saisons et trois supplémentaires selon L’Équipe .

Le Qatar veut conserver le Brésilien jusqu’à la fin de sa carrière

