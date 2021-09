Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation tonitruante sur le feuilleton Donnarumma !

Publié le 21 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Avant de finalement boucler son arrivée libre au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma aurait pu s’engager avec la Juventus. Mais l’opération aurait capoté à cause de son agent, Mino Raiola…

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma a finalement choisi le PSG pour poursuivre sa carrière, et ce malgré la présence de Keylor Navas qui fait figure de titulaire irréprochable depuis deux ans. Un choix assez surprenant, d’autant que la Juventus semblait également déterminée à recruter Donnarumma cet été, mais Mino Raiola a eu un rôle décisif sur l’issue de ce dossier.

La commission de Raiola trop élevée ?

Comme l’a révélé le média espagnol AS, Gianluigi Donnarumma et son entourage étaient bien en discussion avec la Juventus Turin durant le mercato estival, mais la commission réclamée par son agent Mino Raiola n’est pas passée auprès de la Vieille Dame. Et c’est donc le PSG qui a raflé la mise…