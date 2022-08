Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle réunion fixée transfert en Premier League

Publié le 22 août 2022 à 13h15 par La rédaction

Actuellement en pleine opération dégraissage, Luis Campos travaille actuellement pour trouver des portes de sorties à plusieurs joueurs de l’effectif du PSG. Quelques milieux de terrain sont ainsi annoncés sur le départ, à l'instar d'Idrissa Gueye, dont le nm circule du côté d'Everton. Et une nouvelle réunion devrait avoir lieu pour son transfert vers la Premier League…

Luis Campos n’en a pas fini avec les départs du PSG. En effet, le Portugais souhaiterait toujours trouver des portes de sortie à plusieurs indésirables au sein de l’effectif parisien. Le milieu de terrain serait notamment un secteur concerné par ces différentes ventes, alors que Vitinha et Renato Sanches sont déjà arrivés, et qu’un troisième milieu serait attendu d’ici la fermeture de la fenêtre des transferts. Et une nouvelle réunion devrait avoir lieu concernant le départ d’Idrissa Gueye, actuellement courtisé en Premier League…

Une nouvelle réunion en début de semaine pour Idrissa Gueye ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste Abdellah Boulma, une nouvelle réunion devrait avoir lieu en ce début de semaine concernant l’avenir d’Idrissa Gueye. L’international sénégalais serait en effet courtisé par Everton, club par lequel il est déjà passé avant sa signature au PSG. Cependant, les deux parties ne se seraient toujours pas entendues sur la formule.

Le PSG préfère un transfert sec pour Idrissa Gueye