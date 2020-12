Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle manœuvre assez hallucinante de Leonardo !

Publié le 9 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Promis à un départ libre du PSG en fin de saison, à l’issue de son contrat, Julian Draxler pourrait finalement être prolongé par Leonardo à la surprise générale !

« L’an prochain, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu’un autre club n’a pas à négocier un transfert avec Paris », confiait Julian Draxler en octobre dernier, semblant donc résigné à quitter gratuitement le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Le milieu offensif allemand, qui n’entre clairement pas dans les plans de Thomas Tuchel, était donc promis au départ. Et pourtant, Leonardo pourrait réserver une surprise de taille dans ce dossier…

Draxler vers une prolongation improbable ?

Comme l’a révélé Paris Fans mardi, le directeur sportif du PSG pourrait finalement envisager de proposer un nouveau contrat de trois ans à Julian Draxler, avec une baisse significative de son salaire. L’international allemand passerait de 7,5M€ à 5M€ par an, mais il aurait ainsi la garantie de garder un très bon niveau de salaire et de pouvoir continuer l’aventure au PSG. Affaire à suivre…