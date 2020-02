Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle étape dans la stratégie de Leonardo pour Neymar…

Publié le 11 février 2020 à 4h10 par La rédaction

En intervenant publiquement pour encenser Neymar, Leoanrdo poursuit clairement la stratégie qu’il a mise en place depuis plusieurs mois. Analyse.

Alors qu’il prenait la parole au micro du CFC dimanche soir après la victoire contre l’OL (4-2), et ce afin de calmer le jeu et dédramatiser avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Leonardo en a profité pour évoquer également le cas Neymar : « Aujourd'hui, si on parle du terrain, qu'est-ce qu'on dit de Neymar ? Aujourd'hui, il est très engagé, très heureux et c'est un joueur fantastique, FANTASTIQUE, il est très en forme. Il est très engagé, même dans l'objectif. Qu'est-ce qu'on dit ? On est contents de l'avoir et c'est merveilleux ».

Priorité à la prolongation de Neymar car…

De tels propos ne font que confirmer la stratégie de Leonardo, qui vise à consolider la relation avec Neymar en vue d’une prolongation de contrat. Il apparaît clair aujourd’hui que le directeur sportif brésilien du PSG, qui a noté le comportement nouveau de la star brésilienne, souhaite articuler son projet sur le duo Mbappe-Neymar, et qu’il cherche donc à prolonger les deux. Avec en priorité à la prolongation de Neymar, qui sera la seule chose capable de convaincre Mbappe de rester à Paris. Ce n’est pas un hasard si Leo a d’ailleurs appuyé fortement lors de ce même entretien sur le duo Neymar-Mbappe, expliquant qu’il n’avait pas son pareil dans le monde. Le message est très clair…