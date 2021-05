Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 15 mai 2021 à 17h15 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail, et le club de la capitale a de quoi s’inquiéter. En effet, l’attaquant français serait déjà tout proche d’un accord avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine.

Alors qu’il est parvenu à boucler la prolongation de Neymar, Leonardo est encore loin du compte avec Kylian Mbappé. Comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com, le Bondynois ne s’imagine pas signer un nouveau bail longue durée avec le PSG afin de conserver la mainmise sur son avenir. Une aubaine pour le Real Madrid, faisant de Kylian Mbappé sa grande priorité pour cet été. D’après les informations du Parisien , le club espagnol se montrerait confiant dans ce dossier et serait déjà en discussion très avancée avec l’entourage de Kylian Mbappé, une tendance qui se confirme.

« Ce qu’on me dit au sein du club, c’est que les négociations avec le joueur sont très avancées »