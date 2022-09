Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle bombe, Kylian Mbappé aurait provoqué cinq départs

Publié le 29 septembre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement prolongé par le PSG en mai dernier au terme d’un long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre, Kylian Mbappé aurait fixé des conditions pour le moins troublantes si l’on s’en tient aux dernières révélations de la presse espagnole. Et l’attaquant français aurait provoqué de nombreux départs durant l’été…

Le 23 mai dernier, au moment d’officialiser sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé justifiait cette décision par un profond changement en interne : « Le projet a changé. Le club a décidé de changer pas mal de choses sur le plan sportif et donc ça m'a vraiment donné cette envie de continuer, car je pense que mon histoire n'est pas terminée ici, que ce soit sur le plan collectif ou individuel », indiquait Mbappé, qui a donc finalement snober le Real Madrid à la dernière minute pour prolonger au PSG. Mais à quoi fait-il vraiment allusion en évoquant ces fameux changements dans le projet ?

Mercato - PSG : C'est confirmé, le feuilleton Kylian Mbappé va reprendre au Real Madrid https://t.co/ehYtXT60Ha pic.twitter.com/cFZ9ktt9rK — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Leonardo et Pochettino out à cause de Mbappé ?

Le quotidien espagnol El Confidencial a apporté de nouvelles révélations troublantes, assurant notamment que Kylian Mbappé avait été à l’origine des limogeages de Mauricio Pochettino et Leonardo cet été au sein du PSG : « Non, on ne m'a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1 », expliquait pourtant Leonardo cet été dans les colonnes de L’EQUIPE au sujet du supposé rôle de Mbappé dans son éviction. Mais ce n’est tout.

Trois joueurs poussés vers la sortie