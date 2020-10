Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Adil Rami semble déjà persuadé que l’attaquant tricolore quittera le PSG à l’issue de la saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ du Parc des Princes au fil des mois qui passent. En effet, Leonardo tente activement de prolonger l’attaquant français, mais ce dernier n’aurait toujours pas lâché de réponse claire à sa direction, et le PSG pourrait donc se retrouver en position de faiblesse et être obligé de vendre Mbappé l’été prochain plutôt que de le voir partir libre en 2022. D’ailleurs, à en croire l’un de ses anciens coéquipiers, il ne devrait pas faire de vieux os au PSG…

« Son départ ? Je pense que c’est fait »