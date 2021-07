Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante sur Kylian Mbappé…

Publié le 23 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG suscite encore de nombreuses interrogations, un journaliste annonce que ce dossier est encore à l’arrêt en coulisses.

Prolongera, prolongera pas ? Kylian Mbappé n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, et ce feuilleton semble clairement sentir mauvais au fil des mois pour la direction du club de la capitale. D’ailleurs, à en croire les révélations du journaliste de RTL David Aiello au micro de L’Equipe du Soir, le doute est encore très présent pour l’avenir de Mbappé au PSG.

« Aujourd’hui, on n’a pas la réponse »