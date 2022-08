Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvel indice pour ce dossier brulant de Luis Campos

Publié le 21 août 2022 à 11h15 par Quentin Guiton

Après Vitinha et Renato Sanches, le PSG veut encore recruter un milieu d’ici la fin du mercato. Et Fabian Ruiz (Naples) serait le grand favori pour être ce joueur. Cependant, si un transfert semblait tout proche, l’opération aurait ralenti. En effet, le PSG et Naples n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord. Mais un indice va quand même venir rassurer le club de la capitale…

D’ici la fin du mercato, le PSG veut encore attirer trois renforts, un par ligne : un défenseur, un milieu et un attaquant. Et pour le milieu de terrain, le joueur semble déjà tout trouvé en la personne de Fabian Ruiz (Naples). Le transfert de l’Espagnol était même annoncé comme quasiment bouclé.

Mercato - PSG : Le transfert de Paredes débloqué par un club de Ligue 1 ? https://t.co/kvWNkpxpPy pic.twitter.com/6V1LbQbIsc — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Coup de froid sur le dossier Fabian Ruiz

Pourtant, Fabian Ruiz n’a toujours pas signé au PSG. Pire, les discussions entre les Parisiens et Naples auraient ralenti. Alors que le joueur serait déjà tombé d’accord avec le club de la capitale, les deux formations ne se sont pas encore entendues. Selon Il Mattino , les Partenopei demanderaient toujours 30M€ pour leur milieu, chiffre que le PSG n’a jamais atteint. Luis Campos préférerait avant tout vendre quelques éléments pour ensuite pouvoir conclure l’opération Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz sorti du groupe

Pour autant, la tendance serait toujours bien à un départ de Fabian Ruiz vers le PSG. En effet, dans le groupe pour la rencontre face à Monza ce dimanche, Naples a décidé de ne pas faire appel à l’Espagnol. Fabian Ruiz semble désormais sorti des plans de Luciano Spalletti. Un indice de taille donc…