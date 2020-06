Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Tanguy Ndombele ?

Publié le 27 juin 2020 à 23h15 par B.C.

Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, le PSG n'a ouvert aucune discussion avec Tanguy Ndombele ou son entourage pour cet été. Une information confirmée depuis par Téléfoot. Cependant, Leonardo suivrait tout de même la situation du Français.

Si aucun départ majeur n'a encore eu lieu dans l'entrejeu du PSG, cela n'empêche pas Leonardo de prospecter pour renforcer ce secteur de jeu cet été. Ainsi, l'Italo-brésilien a multiplié les pistes dernièrement. Sergej Milinkovic-Savic, Tiémoué Bakayoko ou encore Ismaël Bennacer figure sur sa short-list, tout comme Tanguy Ndombélé si l'on en croit certains médias. Cependant, alors qu'un rapprochement avait été évoqué entre les deux parties, le 10 Sport vous révélait en exclusivité jeudi qu'aucune négociation n'était en cours pour l'international français. Une information confirmée depuis par Julien Maynard, journaliste à Téléfoot .

Ça s'active pour Ndombele

Malgré tout, Santi Aouna, journaliste à Foot Mercato , persiste et signe au sujet du milieu de terrain de 23 ans. Selon lui, le PSG aurait bien pris des renseignements sur sa situation, tout comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus ou encore Liverpool. La relation resterait compliquée entre Tanguy Ndombélé et José Mourinho, et malgré le soutien de certains de ses coéquipiers et de Daniel Levy, président des Spurs , un départ pourrait bien être à l'ordre du jour.