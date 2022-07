Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouveau rebondissement pour cet indésirable de Campos

Publié le 19 juillet à 10h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Thilo Kehrer ferait partie des joueurs poussés vers la sortie cet été par le PSG. Malgré tout, l'international allemand impressionnerait à l'entrainement ces derniers jours. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre la direction du PSG de revenir sur sa décision de se débarrasser de Thilo Kehrer cet été.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une nouvelle révolution au PSG. En effet, le président parisien s'est débarrassé de Leonardo et de Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Et en plus de l'organigramme du PSG, Nasser Al-Khelaïfi voudrait totalement remanier l'effectif de son équipe première.

Transferts - PSG : Kimpembe prend une grande décision pour son mercato https://t.co/dEApsfb9fn — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Thilo Kehrer sur la selette au PSG

Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi aurait chargé Luis Campos - et Antero Henrique - de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier, en plus de recruter de nouveaux hommes. Ainsi, une dizaine de joueurs, dont Thilo Kehrer auraient été placés sur la liste des transferts du PSG. Malgré tout, l'international allemand ferait forte impression depuis la reprise des entrainements parisiens.

Thilo Kehrer impressionne à l'entrainement