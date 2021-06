Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino envisagerait sérieusement de quitter le PSG pour retourner à Tottenham cet été, Moussa Sissoko n’a pas tellement été surpris par la nouvelle…

Une question revient en boucle depuis quelques jours maintenant lorsqu’il s’agit d’évoquer l’actualité brûlante du PSG : Mauricio Pochettino sera-t-il toujours sur le banc du club de la capitale la saison prochaine ? L’entraîneur argentin, nommé en janvier dernier au Parc des Princes, serait déjà en négociations avec la direction de Tottenham pour un retour chez les Spurs . Et Moussa Sissoko, qui a été dirigé par Pochettino au sein du club anglais, a évoqué ce dossier avec un point de vue pour le moins inattendu dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Un peu normal que Tottenham puisse penser à lui »