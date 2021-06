Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grandes interrogations pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 1 juin 2021 à 23h20 par La rédaction

Alors que son entourage affirme qu’il reste au PSG, certaines interrogations persistent autour des intentions de Mauricio Pochettino. Analyse.

Ces dernières heures, le journaliste argentin de TyC Sports Cesar Luis Merlo a affirmé que l’entourage de Mauricio Pochettino lui avait fait savoir que le technicien argentin n’envisageait pas de quitter le PSG cet été, malgré l’intérêt du Real Madrid et de Tottenham.

Pourquoi alors le Real et Tottenham ont ouvert le dossier…

Pour autant, les interrogations demeurent malgré tout autour des véritables intentions de Pochettino. Pour que des clubs comme Tottenham et le Real Madrid se positionnent clairement pour le récupérer, alors que Pochettino est sous contrat avec le PSG et qu’il vient d’y signer il y a six mois à peine, c’est qu’ils ont forcément reçu des signaux favorables en provenance du clan Pochettino. Sinon, compte tenu du contexte contractuel du coach, ils n’auraient jamais ouvert le dossier. Dans ces conditions, la position du technicien argentin semble beaucoup moins claire et si son entourage affirme aujourd’hui qu’il va rester, cela pourrait surtout être lié au fait que le PSG, lui, a clairement fermé la porte.