Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nkunku de retour au PSG ? La réponse

Publié le 5 mai 2022 à 22h40 par La rédaction

Selon Bild, le PSG fait partie des clubs positionnés pour récupérer Christopher Nkunku. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien allemand Bild affirme que Manchester United, Arsenal et le Paris Saint-Germain seraient intéressés par Christopher Nkunku. Selon Bild , aucune négociation concrète n’aurait cependant été ouverte aujourd’hui, d’autant que le RB Leipzig n’acceptera pas de discuter à moins de 75 millions d’euros.

Paris n’investira jamais un tel montant

Autant dire que le dossier peut d’ores et déjà être à oublier pour le PSG. Jamais en effet, le PSG acceptera d’investir un tel montant pour récupérer un joueur qu’il avait dans ses rangs auparavant. Et ce d’autant plus que plusieurs investissements lourds sont déjà programmés au milieu (Pogba, voire Milinkovic-Savic).