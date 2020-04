Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kanté, 75M€... Un nouveau plan à l'étude pour Koulibaly ?

Publié le 19 avril 2020 à 1h15 par A.D.

Chelsea serait prêt à se frotter au PSG pour Kalidou Koulibaly. Pour rafler la mise, les Blues de Frank Lampard pourraient sacrifier N'Golo Kanté, entre autres, et offrir un chèque de près de 75M€ au Napoli.

Frank Lampard ne compterait pas lésiner sur les moyens pour Kalidou Koulibaly. Pour assurer la succession d'un Thiago Silva en fin de contrat, le PSG voudrait se tourner vers le défenseur du Napoli. Selon les informations de Calciomercato.it , Leonardo devrait toutefois se frotter à Chelsea sur ce dossier. En effet, Frank Lampard souhaiterait renforcer considérablement sa défense centrale, et aurait l'intention de se jeter sur Kalidou Koulibaly et Alessio Romagnoli pour y parvenir.

N'Golo Kanté sacrifié par Lampard pour Koulibaly ?