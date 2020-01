Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un nouveau message fort sur le FC Barcelone !

Publié le 10 janvier 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone, Andrès Iniesta estime que l’attaquant brésilien du PSG serait un excellent renfort pour le club catalan.

Après avoir fait l’objet d’un long feuilleton lors du dernier mercato estival puisqu’il souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Neymar est finalement resté au Parc des Princes. Pourtant, son avenir continue de faire couler beaucoup d’encre, et un transfert au FC Barcelone l’été prochain serait d’actualité. D’ailleurs, alors qu’il a évolué avec l’attaquant du PSG de 2013 à 2017 en Catalogne, Andrés Iniesta a évoqué ce dossier jeudi en conférence de presse.

« Ce serait un grand renfort pour le Barça »