Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar priorité estivale du Barça, mais…

Publié le 16 avril 2020 à 10h45 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu voudrait frapper fort cet été avant de céder son poste et compterait trouver un terrain d’entente avec le PSG pour mettre la main sur Neymar. Ce dossier serait trop compliqué en l’état actuel des choses.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne. En effet, Neymar serait depuis l’été dernier la priorité du FC Barcelone et les figures fortes du club culé ne s’en cachent pas. Lionel Messi, Éric Abidal, Quique Setién et même Josep Maria Bartomeu ont publiquement évoqué un potentiel retour de Neymar au Barça . Cependant, le Covid-19 est passé par là et s’en est suivie une crise financière susceptible de changer les plans de bien des clubs pour le mercato estival, dont ceux du FC Barcelone. Et la marge de manoeuvre serait restreinte pour le Barça dans le dossier Neymar, compte tenu entre autres de ses relations avec le PSG.

Neymar ne finirait pas au Barça cet été